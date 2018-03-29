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Эстония запретила въезд фигурантам местного "списка Магнитского"

Портрет Сергея Магнитского на значках

Эстония запретила въезд 49 фигурантам местного "списка Магнитского". По словам главы эстонского МИД Свена Миксера, необходимо привлечь внимание к "растущим нарушениям международного права в России".

В декабре 2016 года парламент Эстонии принял поправки в законодательство, которые позволяют запретить въезд в Эстонию фигурантам "списка Магнитского". До настоящего момента санкции не были реализованы.

Впервые "список Магнитского" был введен в США. В 2012 году в него попали российские должностные лица, предположительно, причастные к смерти юриста британского инвестиционного фонда Сергея Магнитского в московском СИЗО. Фигурантам "списка Магнитского" запрещен въезд в США.

37-летний Сергей Магнитский, обнародовавший факты коррупции в российских госструктурах, был обвинен в уклонении от налогов, а в ноябре 2009 года скончался в СИЗО "Бутырка". По данным правозащитников, коллег и родных, он стал жертвой пыток и избиений.

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