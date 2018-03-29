Апелляционный суд Киева оставил Надежду Савченко под стражей

Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу адвокатов Надежды Савченко на решение нижестоящей судебной инстанции о ее аресте. Защитники просили изменить Савченко меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей. Во время заседания в зале суда находились около десяти сторонников политика, которые время от времени скандировали: "Надежде – свободу!".

Адвокаты Савченко заявляют, что продемонстрированное 22 марта в Верховной Раде видео, которое, по мнению следствия, доказывает намерения бывшей летчицы осуществить теракт в стенах парламента – "постановочное". Сама подозреваемая продолжает настаивать, что создала "политическую провокацию с так называемым терактом, чтобы показать власти, что она смертна".

23 марта Шевченковский райсуд Киева поддержал ходатайство стороны обвинения и арестовал Савченко до 20 мая 2018 года. Парламентарий объявила голодовку. Днем ранее Верховная Рада лишила ее депутатской неприкосновенности и дала согласие на задержание и арест. Савченко инкриминируют подготовку не только террористического акта, но и государственного переворота на Украине. Ей может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Утверждается, что Савченко действовала в сговоре с арестованным 9 марта руководителем организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном. Генпрокурор Украины Юрий Луценко прогнозирует, что следствие по этому делу продлится 2-3 месяца. Ранее в эфире одного из украинских телеканалов генпрокурор заявил, что движение "Украинский выбор-Право народа", возглавляемое политиком Виктором Медведчуком, может быть "мозговым центром глобального плана по изменению или устранению конституционного строя на Украине" при участии Савченко и Рубана. В ответ в движении Медведчука назвали заявление Луценко "абсурдным" и обвинили его в выполнении политического заказа.