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Апелляционный суд Киева оставил Надежду Савченко под стражей

Надежда Савченко на заседании суда 29 марта 2018 года

Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу адвокатов Надежды Савченко на решение нижестоящей судебной инстанции о ее аресте. Защитники просили изменить Савченко меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей. Во время заседания в зале суда находились около десяти сторонников политика, которые время от времени скандировали: "Надежде – свободу!".

Адвокаты Савченко заявляют, что продемонстрированное 22 марта в Верховной Раде видео, которое, по мнению следствия, доказывает намерения бывшей летчицы осуществить теракт в стенах парламента – "постановочное". Сама подозреваемая продолжает настаивать, что создала "политическую провокацию с так называемым терактом, чтобы показать власти, что она смертна".

23 марта Шевченковский райсуд Киева поддержал ходатайство стороны обвинения и арестовал Савченко до 20 мая 2018 года. Парламентарий объявила голодовку. Днем ранее Верховная Рада лишила ее депутатской неприкосновенности и дала согласие на задержание и арест. Савченко инкриминируют подготовку не только террористического акта, но и государственного переворота на Украине. Ей может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Утверждается, что Савченко действовала в сговоре с арестованным 9 марта руководителем организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном. Генпрокурор Украины Юрий Луценко прогнозирует, что следствие по этому делу продлится 2-3 месяца. Ранее в эфире одного из украинских телеканалов генпрокурор заявил, что движение "Украинский выбор-Право народа", возглавляемое политиком Виктором Медведчуком, может быть "мозговым центром глобального плана по изменению или устранению конституционного строя на Украине" при участии Савченко и Рубана. В ответ в движении Медведчука назвали заявление Луценко "абсурдным" и обвинили его в выполнении политического заказа.

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