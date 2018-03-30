"Символ русофобии". Почему москвичи против памятника Каримову

Москвичи протестуют против установки в центре города памятника Исламу Каримову, покойному лидеру Узбекистана: собирают подписи и готовят протесты. В комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Радио Свобода рассказали, что проект уже прошел согласование. Статуя будет высотой в два метра тридцать сантиметров.

"Даже если вдруг будут гениальные художественные решения, то их не стоит обсуждать. Памятник Каримову не вписывается в культурный ландшафт нашего района, это какое-то вкрапление Азии в Якиманку. На этом месте всегда был московский сквер, мы предлагаем вместо памятника открыть там фонтан. Ну и совершенно неоднозначная репутация Каримова, ближе к диктаторской, чем к какой-либо ещё. Мы обращались в Мосгордуму, к мэру, пытались референдум провести. Пока это к положительным результатам не привело, но мы будем продолжать бороться", – заявил Радио Свобода Андрей Морев, председатель Совета депутатов Якиманки, одного из центральных районов столицы.

40 тысяч узбеков

По словам Морева, на одно из заседаний совета приходил некий "представитель диаспоры", который обещал привести на Якиманку "40 тысяч узбеков из Москвы", выступающих за открытие памятника. Никакого продолжения эта история не имела. Осенью 2017 года на муниципальных выборах в совет Якиманки прошли девять кандидатов от "Яблока" и только один единорос. Мундепы Якиманки и ещё четырех районов столицы 26 марта параллельно с президентскими выборами попытались провести районные референдумы. Во всех пяти районах инициативы о референдуме были отклонены властями.

В Якиманке одним из вопросов несостоявшегося референдума был планирующийся памятник Каримову. Теперь мундепы собирают мнения жителей через районную газету, контролируемую демократическим советом депутатов. Они опубликовали в своей газете бюллетень неразрешенного референдума и предлагают жителям заполнять его и присылать бюллетени в редакцию.

– А если мэрия памятник Мугабе захочет поставить? – задается вопросом активист ЛДПР из Новой Москвы Георгий Городецкий.

Ислам Каримов является символом среднеазиатской русофобии, беззакония и узурпации власти

"Ислам Каримов является символом среднеазиатской русофобии, беззакония и узурпации власти (правил с 24 марта 1990 года по 2 сентября 2016 года). В период президентства Ислама Каримова […] русскоязычное население было лишено рабочих мест на промышленных и торговых предприятиях, в госаппарате и бюджетной сфере, были отняты квартиры и земельные участки. При Каримове русский язык стал постепенно исчезать из оборота, количество русскоязычных школ многократно сократилось, был изменен алфавит с кириллицы на латиницу", – говорится в петиции против установки памятника, которую Городецкий создал на Change.org. Петиция обращена к Владимиру Путину, на момент публикации текста набрал чуть менее 7,5 тысяч подписей.

Городецкий говорит, что он также собрал около тысячи "бумажных" подписей против этого памятника и намерен продолжать собирать подписи под своим обращением. У Морева и Городецкого разные инициативы против памятника Каримову, но они положительно относятся к деятельности друг друга, рассказали они Радио Свобода.

Международные отношения

Решение об установки памятника первому президенту Узбекистана мэрия Москвы приняла в конце 2016 года, памятник должен быть установлен до конца 2019 года. Он запланирован в сквере имени Ислама Каримова (назван так в 2016 году), который находится рядом с посольством Узбекистана, на пересечении Большой Полянки и 1-го Казачьего переулка. Возведение памятника будет оплачено Фондом Ислама Каримова, который возглавляет Лола Каримова, дочь покойного среднеазиатского правителя.

К созданию памятника Каримову фонд имени первого президента Узбекистана привлек Пола Дэя, одного из ведущих скульпторов Великобритании. На Западе это вызвало протесты. С критикой Дэя выступил директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон, а узбекские политэмигранты опубликовали открытое обращение к скульптору. Впрочем, Пол Дэй не отказался от работы над памятником Исламу Каримову.

Трудовые мигранты из Узбекистана имеют в России существенно меньше прав, чем киргизы и таджики

Али Феруз, журналист, преследуемый спецслужбами Узбекистана, говорит, что политика нынешнего президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва в гораздо большей степени ориентирована на Россию, чем было при Каримове. Так как у Каримова были неидеальные отношения с Москвой, трудовые мигранты из Узбекистана имеют в России существенно меньше прав, чем киргизы и таджики. Одна из целей Мирзиёева – заключить с Россией соответствующие соглашения, чтобы эту проблему решить. Попытка установки памятника Каримову в Москве, по мнению Феруза, один из шагов по активизации российско-узбекского сотрудничества.

"С Узбекистаном Россию связывают хорошие отношения. Рядом находится узбекское посольство, недалеко от этого места – памятник узбекскому поэту Навои. Топонимическая связь есть", – говорит Игорь Воскресенский, председатель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме. По его словам, Мосгордума консультировалась при принятии решения с прошлым советом депутатов Якиманки – "демократический совет" был избран сентябре 2017 года.

– В начале года проект памятника был рассмотрен на художественном совете Москвы. Насколько я знаю, скульптуру изготовят в Чехии. Сама фигура достаточно скромная, чуть больше двух метров: два метра тридцать сантиметров, – добавляет Воскресенский.

Нужен ли Шекспир?

Помимо статуи Каримова, в нынешнем и будущем году в Москве готовится открытие большого числа памятников. Запланировано увековечить память таких литературных деятелей, как Уильям Шекспир, Александр Солженицын, Марина Цветаева, Владимир Гиляровский, Чингиз Айтматов и Самуил Маршак, мецената Сергея Третьякова, философа Павла Флоренского, криминалиста Аркадия Кошко, изобретателя Константина Константинова – и это не полный список монументов, которые появятся в Москве.

В Москве ставится "зашкаливающее количество памятников"

Председатель московского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Владимир Хутарев-Гарнишевский говорит, что не будет обсуждать политическую деятельность Каримова, а сам памятник можно будет оценить, когда будет проект и насколько гармонично он впишется в Якиманку. По его словам, в Москве в целом ставится "зашкаливающее количество памятников".

"Зачем Москве памятник Шекспиру? Как он с нашим городом связан? – удивляется Хутарев-Гарнишевский. – Историки вообще спорят, был ли такой человек".

На момент публикации текста комментарий от пресс-службы Фонда Ислама Каримова Радио Свобода получен не был.