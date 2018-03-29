СМИ: экс-министр промышленности РФ владеет элитными гольф-клубами

Бывший министр промышленности России Виктор Христенко владеет незадекларированными элитными гольф-клубами стоимостью более десяти миллиардов рублей. Об этом говорится в совместном расследовании "Новой газеты" и телеанала "Дождь".

Речь идёт о подмосковном гольф-курорте "Пестово", который журнал Forbes оценил в 7 миллиардов рублей, а также петербургском гольф-клубе "Петергоф" – он, по подсчетам "Новой газеты", может стоить свыше 10 миллиардов рублей. Утверждается, что Христенко купил доли в гольф-клубах у оффшорных компаний, расположенных на Британских Виргинских островах.

Согласно налоговой декларации за 2016 год, Христенко и его жена – глава Счетной палаты России Татьяна Голикова – заработали на двоих 61 млн рублей, то есть более 5 миллионов рублей в месяц. По оценкам "Новой газеты", при таком доходе супружеская пара должна была копить на элитные предприятия в течение трёхсот лет.

Сам Христенко утверждает, что не получает прибыли от гольф-клубов. По его словам, цена этого бизнеса при покупке была значительно ниже, чем указывает "Новая газета".

Супруга Христенко – Татьяна Голикова – возглавляет Счетную палату России. Она, кроме прочего, неоднократно высказывалась за так называемую "деофшоризацию" российской экономики. Под этим термином подразумевают ряд законов, направленных против сокрытия доходов российских предприятий, формально принадлежащих компаниям, находящимся в офшорах.