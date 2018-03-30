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СМИ: Трамп намерен выиграть гонку вооружений у Путина

Дональд Трамп и Владимир Путин, ноябрь 2017 года

США выиграют новую гонку вооружений, если она начнется. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 20 марта, сообщает NBC со ссылкой на источники в Белом доме.

Собеседник телеканала отметил, что советники президента убедили его сделать ставку на жёсткий подход, чтобы добиться улучшения отношений с Россией. Именно этот подход, по словам источника, стал основанием для поставки противотанковых комплексов Javelin на Украину.

Два независимых источника NBC также сообщили, что Трампа сильно задели заявления Путина о новых видах ядерного оружия. Российский президент заявил о них во время ежегодного обращения к Федеральному собранию 1 марта.

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