В Биробиджане умер седьмой пациент психоневрологического интерната

Седьмой пациент Биробиджанского психоневрологического интерната, доставленный в областную больницу с признаками пневмонии, умер в четверг, 29 марта. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на чиновницу Екатерину Ртищеву. По ее словам, у пациента были сопутствующие заболевания и это осложняет определение причины смерти.​

Из интерната в больницу продолжают поступать пациенты с симптомами гриппа и острой респираторной вирусной инфекции. Всего в больницы региона поступило 64 подопечных социального учреждения. Часть из них поправляется, 30 марта должны выписать 10 человек, они вернутся в интернат, где их поместят на отдельном этаже.

26 марта региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со смертью пятерых подопечных Биробиджанского психоневрологического интерната. По результатам проверки 14 сотрудников интерната были отстранены от работы. 28 марта в областной больнице скончалась шестая пациентка интерната.

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