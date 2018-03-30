Песков запретил публиковать запись о Слуцком и Навальном

29 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пришел к студентам факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики, чтобы принять участие в студенческом ток-шоу "В точку!" Теперь Песков требует, чтобы видео не публиковали - по его словам, он говорил off the record, "не под запись", несмотря на то, что в зале явным образом присутствовали камеры.

Что же такого наговорил Дмитрий Песков? Стенограмму самых интересных фрагментов публикует МБХ.Медиа. Впрочем, одной из наиболее обсуждаемых частей - той, где Песков отвечал на вопросы о его отношении к скандалу с депутатом Слуцким - в этой расшифровке нет. Би-би-си цитирует чиновника так:

Если Слуцкий напал на эту бедную журналистку - она где была, чего она терпела? Ее зажали в кабинете… Я не знаю, наверное девушкам виднее. Его можно посчитать не очень приятным мужчиной. Если он тебя зажал, если он тебя домогался, ты чего молчала? Чего в милицию не пошла? Почему столько времени прошло, и ты выходишь в комиссию по этике?

Вы знаете, мне это напоминает голливудских звёзд, которые стали звёздами, которые сделали многое, что не подобает понятию чести и достоинства. Но они это сделали, чтобы стать звёздами. Они заработали сотни миллионов долларов, и по истечении 10 лет они говорят, что Вайнштейн плохой.

Может быть он подонок, но никто же из них не пришёл в полицию, не сказал, что меня Вайнштейн изнасиловал. Нет! Хотела заработать 10 миллионов долларов. Как называется женщина, которая за 10 миллионов долларов переспала с мужчиной? Может быть, грубо говорю, но она называется проститутка.

Татьяна Становая

Послушайте, ну это просто снежный ком какой-то.

Глеб Павловский

Песков как образец русского человека в его беспредельном развитии

Александр Пожалов

Ой. Видимо, на брифинги Пескова скоро никто ходить не будет и заголовков "Кремль прокомментировал..." мы больше не увидим. Потому что последовательные СМИ должны ему тоже бойкот объявить - и первым обязан стать старый добрый друг Венедиктов :)

Александр Морозов

давно замечено, что взрослый мужчина на ответственной должности, если он как-то плохо, неуверенно себя чувствует в жизни, фрустрирован - и к тому же "<человек недостойный>" (т.е. не в состоянии осуществлять надежный самоконтроль) - как только ему достается выступать перед студентами (нечасто), то он обязательно хочет слегка понтануться перед молодежью "суровой правдой жизни".

Отсюда известное выступление зам.министра Волина (начальника медиа), который вдруг залепил студентам, что "никакой этики журналиста нет, ребята, есть одно бабло. кто вам платит - так и пишите как он говорит".

Теперь вот пресс-секретарь Песков выступил перед молодежью. Так-то ясно, что он приличный человек и не хватает всех проходящих мимо за жопу, а искренне и глубоко увлекся одной Навкой и т.д. Но вот он пошел к молодежи. И тут его буквально черт за язык дергает - хочется детям брутально объяснить: "как в жизни все устроено". И вот он говорит: "Голливудские звезды? Вы, знаете, ребята, они все - проститутки"...

Наталья Геворкян

Кто еще умеет так изысканно, как он. Надеюсь, иностранные журналисты тоже это читают/слышат и расскажут Гвинет Пэлтроу и Анжелине Джоли, что они проститутки

Песков: «Может быть, он подонок, но никто же из них не пришел в полицию, не сказал, что меня Вайнштейн изнасиловал. Нет! Хотела заработать 10 миллионов долларов. Как называется женщина, которая за 10 миллионов долларов переспала с мужчиной? Может быть, грубо говорю, но она называется проститутка»

UPD дополняю перлы: "Если он тебя зажал, если он тебя домогался, ты чего молчала? Чего в милицию не пошла?"

Федор Крашенинников

Это он так кастинг на министра иностранных дел проходит?

Белла Рапопорт

Все чиновники, открывающие рот в связи с кейсом Слуцкого, вызывают у меня просто какую-то дикую, до скрежета зубов, ненависть

Роман Доброхотов

Сравнивать журналисток, подвергшихся домогательствам, с проститутками - оскорбительно для журналисток, а сравнивать Дмитрия Пескова с проститутками - оскорбительно для проституток

Максим Шевченко в эфире "Эха Москвы" предположил, что Песков, возможно, и сам ничуть не лучше Вайнштейна - но потом оговорился, что "не хотел бы так думать":

Мне кажется, это омерзительное совершенно высказывание. Я вот, допустим, с Катей Мцитуридзе поговорил. У меня с ней дружеские отношения, мы на «Первом канале работали». Катя мне сказала: «Максим, ты не представляешь, насколько омерзительно вел себя Вайнштейн». Помните, Катя тоже сказала, что он к ней приставал?

Она сказала: «Это было отвратительно». Но с этим человеком надо было иметь дело по долгу работы, поскольку от него зависел «Оскар». Вайнштейн, оказывается, был ключевой фигурой при определении разных премий, которые в актерском мире очень важны. И она говорит: «Это было отвратительно». До сих пор ее трясет, — вот Катя мне сказала, — когда она об этом вспоминает.

Поэтому может, Дмитрию Пескову лучше не высказываться таким образом? Может быть, все-таки предположить, что женщины, которые заявили об этом, имели с Харви Вайнштейном не веселые отношения, а мучительные для себя отношения, которые позитивно влияли на их карьеру? Да, они получали какие-то карьерные успехи через постель, но вряд ли они это делали, как мы теперь понимаем, легко, с легким сердцем, а делали это, потому что система такая. Может, если Песков оправдывает Вайнштейна, он и сам такой, в конце концов?

Не хотелось бы так думать, потому что Дмитрий Песков сам по себе дипломат. И я знаю, что у дипломатов жизнь как бы строга всегда была, по крайней мере. Не знаю, пока он работал, наверное… Он из очень хорошей семьи. Я знал его отца, который был послом и в Палестине и в Пакистане потом. Я думаю, что это он сказал для красного словца. Мне не хочется верить во что-то другое по отношению к Пескову. Но, в общем, и Слуцкий и Вайнштейн – совершенно отвратительные истории, которые невозможно оправдывать.

Много внимания привлекли и высказывания пресс-секретаря Путина об Алексее Навальном: кажется, это первый случай, когда кремлевский чиновник произнес фамилию оппозиционера вслух. В расшифровке МБХ.Медиа этот фрагмент выглядит так:

Навальный, здесь я могу сказать его имя. Ничего в этом страшного нет. Действительно, в какой-то момент очень многим в нашей стране показалось, что это новая растущая сила. Это был 2011−2012 год. Он, действительно, обладает ораторскими способностями, которые он развил после специального обучения в Америке. Ходил там на ораторские курсы. У вас здесь есть ораторские курсы? Он просто ходил на них. По всей видимости, он как-то готовился к политической карьере. У него был пиковый момент, он искусственно использовал болезненную для всего общества антикоррупционную тему. Он первый ее вытащил на поверхность и за счет этого приобрел популярность. Он овладел технологией массовых акций и протестов. Но он не смог со временем, с годами добавить к этому какую-то идеологию. <...>

Навальный, с моей точки зрения… да простит меня Явлинский, я его очень уважаю, он очень умный человек. Но Явлинский на самом деле похоронник (вероятно, Дмитрий Песков имел в виду «могильщик». — прим. «МБХ медиа») нашей оппозиции. Из-за своих амбиций оппозиция не смогла объединиться. И Навальный повторил его путь. Сколько раз у него была возможность объединиться с тем же Гудковым, с той же Собчак, с тем же Немцовым и так далее. Обогатить палитру оппозиционную, сделать ее более состоятельной. <...> Он очень болезненный такой нарцисс и эгоист. А в политике очень сложно быть эгоистом, надо уметь идти на компромиссы, надо уметь выстраивать блоки, коалиции — он не смог этого сделать. Он не смог переступить через себя, и он выполнил ту же роль, что и Явлинский. А без оппозиции — без реальной оппозиции — страна жить не может. Оппозиция должна быть.

Кирилл Шулика

Пока вы обсуждаете, что Песков про харассмент сказал, я послушал, что он про Навального сказал.

Они уже и не скрывают, что хотят вымазать Навального антирейтингом Собчак. Песков так и сказал, ой, а пусть он объединиться с ней и Гудковым, а то он эгоист.

Собственно, можете подыграть Пескову и предложить Навальному объединение с Собчак и Гудковым. Не зря вам говорю, что в сети эту тему двигают либо просто за деньги, либо просто по глубочайшей наивности.

Ихлов Евгений

Песков "признал правоту" Навального, раскритиковав его отказы от коалиций (с Собчак и Гудковым) и уподобив в этом Явлинскому

Звучали на встрече и другие интересные высказывания.

В чем смысл участвовать в ток-шоу, а впоследствии запрещать публиковать его запись? Этот вопрос занимает многих комментаторов.

Егор Максимов

Про Пескова.

В Вышку его позвал Корзун. Пресс-секретаря посадили в телестудию (не в аудиторию). 5 камер, операторы, ведущие, петлички...

Дмитрий Сергеевич наговорил вот этого вот всего. А в конце встречи почему-то решил заявить, что это беседа оф зе рекорд.

Теперь Корзун запретил выкладывать видео. И говорит, что "официальной записи не велось".

Non scholae sed vitae discimus.

Андрей Ф. Бабицкий

Дмитрий Песков уже второй раз приходит разговаривать с аудиторией профессиональных журналистов и рассчитывает, что разговор не будет опубликован. Первый раз в Коммерсанте пять лет назад, теперь вот в ВШЭ. Думаю, что, несмотря на высокую конкуренцию, его можно смело назвать самым <неумным> в своей профессии. Тем более, если он делает это специально.

Лев Пархоменко

Человек вот, например, без малого 20 лет занимается тем, что с прессой разговаривает. Но пока не разобрался еще, как она работает. Ну, что ж, наверное недостаточно опыта пока. Подождем.

Дмитрий Гудков

Знаете, чем власть отличается от оппозиции? Еще одним? Тем, что Песков требует удалить видео разговора со студентами, а мы - нет. Я недавно (ну как недавно, с месяц тому) тоже был на их шоу "В точку", где сегодня сидел Песков.

Только ему потом пришлось прятаться. А моя запись лежит себе в Сети.

Вовсе не призываю ее смотреть, дело прошлое, но не подчеркнуть разницу не могу.

Алексей Ковалев

1) Песков хочет в отставку (понимаю его)

2) Не хочет, но затаит на всех обиду и до самой отставки будет общаться исключительно канцелярщиной с неуместными англицизмами

Тимур Олевский

На месте конспиролога я бы примерил Пескова на должность профессора ВШЭ

Остап Кармоди

Уверен, что и Песков и вся АП изначально планировали, что "офф-рекорд" разговор Пескова со студентами должен разойтись максимально широко. И слова про "офф-рекорд" были нужны им как раз для этого. Я лично, как дурак повёлся - обычный разговор Пескова со студентами я бы ни в жизни читать не стал, а "офф-рекорд" зачем-то прочёл.

Но польза всё-таки есть. Думаю, этот разговор должен показать, что в АП больше не боятся Навального. После неудавшегося бойкота, неслучившихся митингов и глупых скандалов с Собчак в АП считают, что Навальный - отыгранная карта. Теперь его можно и назвать по имени, и посадить. Но второе, вероятно, уже не нужно.

Шеф-редактор ток-шоу «В точку!» Дарья Печенина рассказала проекту The Question, как было дело - по ее словам, авторы передачи тоже так и не поняли, для чего Песков согласился приехать:

Он был в приподнятом настроении, сразу начал шутить с ребятами в студии (я как шеф-редактор работаю из аппаратной с микрофоном, говорю в наушники ведущим), спросил, что здесь происходит, ему ведущий все рассказал о проекте «В точку!». Приехал без охраны, но с помощницей (она не представилась, так что точно не знаю ее должность). Песков опоздал примерно на час, однако держал нас в курсе и предупредил об опоздании. Фотографировался, делал селфи вообще без вопросов, до последнего, даже уже когда садился в машину после программы. Ни один вопрос не пропустил, шутил, после эфира сказал, что ему все понравилось и он доволен. В сумме встреча продлилась около часа.

Договаривалось об этой встрече руководство факультета, но я точно не знаю как именно. Наш проект давно уже выходит, поэтому о нем знает администрация, да и Кузьминов у нас был. Мы всегда говорим, что рады известным гостям, потому что это возможность как для студентов пообщаться с такими людьми, так и для нас на учебном проекте получить такой невероятный опыт. Вот нам и предложили, а мы не отказались. Условий никаких именно для нас (для команды) не было.

Но после эфира нам почему-то не отдали запись: мы записываемся на базе медиацентра ВШЭ, поэтому все исходники до перегонки хранятся у них. А после эфира мы не смогли получить запись, чем были неприятно удивлены. Нас поставили перед фактом, никакого внятного объяснения мы не услышали.

Вопреки всеобщему мнению, вопросы у нас заранее, перед встречей с Песковым никто не просил. Наша команда доделывала и переделывала сценарий утром, прямо перед началом записи шоу. На шоу обсуждались важные темы: про Навального, Слуцкого, пожар в Кемерове. Конечно, мы волновались, но колебаний «спросить/не спросить» не было. Тем более у нас на факультете, где объективно либерально настроенные ребята. Мы весь сценарий прошли, ни одного вопроса не пропустили. Обидно, что мы теперь не можем увидеть результата своей работы.

Когда Песков сравнил журналисток с проститутками, мы все в аппаратной удивились этому громкому высказыванию. Причем это был даже не наш вопрос, его задали из зала. И тут такое заявление.

Пока как-то непонятно, зачем Песков приехал к нам на встречу. Но ведь такие люди просто так ничего не делают, поэтому зачем-то он все-таки решил к нам приехать, довольно открыто ответить на все вопросы. А после спросить у нас в студии, полной камер, было ли это off the record.

Профсоюз журналистов и работников СМИ назвал происходящее цензурой и готов на свой страх и риск опубликовать передачу, если удастся получить ее запись:

Изначально ток-шоу не устраивалось как встреча Пескова со студентами off the record, подтвердил нам наш источник на факультете. Операторы и режиссер шоу отработали как при обычной съемке, однако в итоге их работа не должна быть опубликована. Поскольку на передачу Пескова приглашали не студенты (это косвенно подтверждает в своем инстаграме продюсер шоу Ольга Рузанова), очевидно, что исполнение его просьбы будет проконтролировано руководством вуза. Мы можем расценить эту ситуацию только как цензуру на территории НИУ ВШЭ (увы, студенческое ток-шоу не является СМИ) и как проявление чудовищного неуважения к нашим будущим коллегам.

Надеемся, что в интересах свободного распространения информации после нашего публичного заявления организаторы и сотрудники шоу из числа студентов смогут выложить запись или выслать ее нам в любом виде для публикации на ak2323@protonmail.com. Мы готовы оказать юридическую консультацию о законности публикации и защищать их интересы, в случае любых претензий вуза, вплоть до суда.