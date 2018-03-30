На границе Израиля и сектора Газа началась акция протеста

Пять палестинцев погибли, 350 пострадали в результате столкновения с израильскими военными на границе сектора Газа. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на источники в министерстве здравоохранения Палестинской автономии.

Ранее стало известно, что на границе между сектором Газа и Израилем началась многодневная акция протеста палестинцев "Великий марш возвращения". По словам организаторов акции, они хотят привлечь внимание к судьбе жителей автономии, которые, как утверждается, не могут возвратиться в свои дома на территории Израиля. В километре от границы с Израилем протестующие разбили пять палаточных лагерей.

Израиль увеличил количество военнослужащих на границе с Газой. Израильские военные опасаются попыток массового нарушения границы и терактов со стороны жителей Палестинской автономии. В министерстве иностранных дел Израиля заявили, что протест является преднамеренной попыткой спровоцировать конфронтацию. Министерство возложило ответственность за любые возможные столкновения на палестинскую радикальную группировку ХАМАС.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман разместил в твиттере сообщение на арабском языке. Он написал, что ХАМАС "играет с человеческими жизнями" и призвал жителей автономии не поддаваться на провокации.

В свою очередь ХАМАС обвинил власти Израиля в попытках запугать палестинцев, призывая их не участвовать в протестных акциях.