Цинизм: теория и практика. Эфир в 18.05

Цинизм как категория, как инструмент политики и личного пространства, цинизм как социальный выбор. Сознательное снижение чужих идеалов или самозащита? Сознательный и бессознательный цинизм, его сила и слабость. Исторические трансформации цинизма. Политический цинизм: пренебрежение властей своими же постулатами, ненависть угнетенных к политике лжецов. Дефицит моральной ясности и кризис доверия. Тотальный контроль медиа как почва для слабости личных решений. Российские выборы и кемеровская трагедия как образцы инструментального цинизма. Неожиданное единение российского большинства с властью по нескольким циническим поводам. Алексей Левинсон, социолог: “Никогда еще общество не находилось в таком согласии с властью”.

Лев Гудков, директор Левада-центра, философ и социолог; Алексей Левинсон, глава отдела социокультурных исследований Левада-центра; Ольга Маховская, психолог; Аркадий Недель, философ , эссеист, научный сотрудник Института философии.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова