The Telegraph: Лондон грозится закрыть торгпредство России

Британские власти могут закрыть торговое представительство России в Лондоне в связи с "делом Скрипаля". Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники. Собеседники газеты назвали торгпредство "логовом шпионов".

Ранее Великобритания выслала 23 российских дипломата и приостановила двусторонние контакты с Россией из-за подозрения в ее причастности к отравлению в Солсбери бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Москва ответила "зеркально" и выслала 23 дипломата. Вчера Кремль потребовал от Великобритании уровнять численность сотрудников британских дипмиссий в России и российских в Лондоне.

Ранее более 25 стран поддержали Великобританию и объявили персона нон-грата свыше 150 сотрудников российского МИД из-за дела Сергея Скрипаля. Лондон обвиняет Москву в причастности к покушению на бывшего разведчика и его дочь. Утверждается, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" советского производства. В России такие обвинения называют провокацией.