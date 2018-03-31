СМИ: в Москве задержан миллиардер из списка Forbes Зиявудин Магомедов

В Москве задержан миллиардер из списка Forbes Зиявудин Магомедов – владелец группы компаний "Сумма". По данным газеты "Коммерсантъ", накануне предпринимателя и нескольких человек из его окружения доставили на допрос по делу о хищениях. В подконтрольных Магомедову структурах провели обыск сотрудники ФСБ и главного управления экономической безопасности МВД России.

Ранее в компании заявляли, что сотрудники правоохранительных органов лишь провели с предпринимателем беседу, а обысков в компании и квартире Магомедова не было. В самой группе "Сумма" информацию о задержании пока не подтвердили.

По данным ТАСС, следственные действия связаны с тремя уголовными делами о мошенничестве, но их подробности агентство не приводит. "Коммерсантъ", в свою очередь, пишет, что расследуется дело о хищении более 750 миллионов рублей при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде. Еще несколько эпизодов, по информации издания, связаны с Новороссийским морским торговым портом.

Зиявудин Магомедов ранее занял 63-место место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes.