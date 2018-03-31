Лидер КНДР и глава МОК встретились в Пхеньяне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Встреча прошла в Пхеньяне. Об этом сообщает Assocoated Press.

По информации агентства, Ким Чен Ын и Бах обсудили дальнейшее участие КНДР в Олимпийских играх. В частности, речь шла об Играх в Токио в 2020 году и в Пекине в 2022 году.

Бах в разговоре с агентством назвал встречу плодотворной. Он добавил, что северокорейский лидер назвал совместное выступление спортсменов КНДР и Южной Кореи на открытии Олимпийских игр в Пхёнчхане "важным вкладом в мирный диалог".

В свою очередь Ким Чен Ын призвал МОК к дальнейшему сотрудничеству и развитию спорта в Северной Корее и пригласил Баха посещать КНДР "в качестве друга". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

