Британия рассматривает запрос о допуске консула РФ к Юлии Скрипаль

Британское министерство иностранных дел рассматривает запрос посольства России в Лондоне о допуске российского консула к Юлии Скрипаль - дочери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля, отравленной вместе с ним в начале марта в британском городе Солсбери.

По данным врачей, состояние здоровья Юлии Скрипаль в последние дни существенно улучшилось, она пришла в сознание и может самостоятельно принимать пищу.

В британском внешнеполитическом ведомстве заявили, что при принятии решения о том, допускать ли российского консула к Юлии Скрипаль - гражданке России - будут прежде всего учитываться ее "права и пожелания".

Отец Юлии Сергей Скрипаль по-прежнему без сознания в критическом состоянии.

Великобритания обвиняет Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом "Новичок". В знак солидарности с Лондоном почти 30 государств объявили о высылке различного числа российских дипломатов. Москва ответила высылкой дипломатов этих стран.

Накануне МИД России направил Великобритании официальную ноту протеста в связи с досмотром самолета "Аэрофлота", прилетевшего в Лондон из Москвы. Британские власти заявляют, что подобный досмотр со стороны службы пограничной охраны является "рутинной мерой" и продолжался всего несколько минут.