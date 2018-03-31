Сегодня в Риге прошло "Вселатвийское родительское собрание". Это акция против реформы образования и перевода обучения в школах на латышский язык, сообщает корреспондент Радио Свобода. Ее организатором выступил "Русский союз Латвии". Латвийские власти считают, что организацию поддерживает МИД России.

На днях Сейм Латвии одобрил реформу министерства образования. Это означает, что дети с 1-го по 6-й класс будут обучаться на двух языках. С 7-го по 9-й класс на государственном языке будут преподавать не менее 80% предметов. С 10-го по 12-й класс школьники будут учиться только на латышском.

Участники собрания приняли резолюцию в поддержку сохранения школьного образования в стране на языках нацменьшинств. Ожидается, что она будет направлена в Европарламент, Еврокомиссию, ООН и ОБСЕ. Собравшиеся также обратились к президенту республики Раймондсу Вейонису с призывом не утверждать реформу.

По данным опросов, почти 70 процентов жителей республики одобряют реформу образования Латвии.

Министр образования и науки Карлис Шадурскис считает, что за акциями против реформы образования стоят прокремлевские политики, которые пытаются подготовиться к предстоящим парламентским выборам в Латвии.

Латышский – единственный государственный язык Латвии. Население республики составляет примерно 1 миллион 700 тысяч, около 500 тысяч жителей республики называют своим родным языком русский. Предполагается, что полный перевод на обучение на латышском языке закончится 1 сентября 2021 года.