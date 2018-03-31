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Войска Асада взяли под контроль почти всю Восточную Гуту

Эвакуация повстанцев из Гуты

Войска президента Сирии Башара Асада взяли под контроль всю территорию пригорода Дамаска Восточная Гута, кроме города Дума. Об этом сообщают агентства со ссылкой на заявление командования сирийской армии.

Правительственные силы в конце февраля при поддержке российской авиации начали наступление на позиции повстанцев, которые в течение нескольких лет удерживали ряд городов и поселков в Восточной Гуте. В результате боев и авиаударов погибли, по оценкам правозащитников, около полутора тысяч мирных жителей. Под угрозой полного разгрома и плена повстанцы пошли на соглашение с властями. Бойцы вооруженных группировок и члены их семей выехали из Восточной Гуты в провинцию Идлиб на севере Сирии.

Удерживающая город Дума группировка заявляет, что сейчас ведет переговоры о перемирии под гарантии России. Военные, верные Асаду, заявляют, что готовы к штурму города, где, по оценкам, еще могут находиться несколько десятков тысяч мирных жителей.

Страны Запада подвергали Дамаск и Москву жесткой критике в связи с бомбежками Восточной Гуты и гибелью жителей. Сирийские власти и российские военные заявляют, что речь идет о борьбе с "террористами".

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