ООН и ЕС требуют расследования столкновений на границе Газы и Израиля

ООН и Европейский союз потребовали "независимого и прозрачного" расследования событий на границе Израиля и сектора Газа в пятницу. В столкновениях с израильскими военными погибли, по последним данным, 16 палестинцев. Палестинские врачи заявляют о более чем тысяче раненых, в том числе о сотнях получивших огнестрельные ранения.

Суббота на Палестинских территориях объявлена днем траура. Антиизраильские выступления продолжаются как в Газе, так и на Западном берегу Иордана.

В пятницу палестинцы начали на границе Газы и Израиля акцию протеста под названием "Великий марш возвращения". По словам организаторов акции, они хотят привлечь внимание к судьбе жителей автономии, которые, как утверждается, не могут возвратиться в свои дома на территории Израиля. В километре от границы с Израилем протестующие разбили пять палаточных лагерей.

Власти Израиля обвиняют в столкновениях радикальную группировку ХАМАС, которая контролирует сектор Газа. Израильские военные подтверждают, что использовали не только слезоточивый газ и резиновые пули, но и открывали огонь, однако подчеркивают, что применяли силу только в целях самообороны - после того, как группы палестницев начали бросать в военных камни и поджигать покрышки.

Палестинские представители заявляли ранее, что намерены продолжать протесты как минимум до 14 мая, когда, как ожидается, Соединенные Штаты откроют свое посольство в Иерусалиме. Решение о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим принял в прошлом году президент США Дональд Трамп, его резко критиковали как палестинцы, так и Евросоюз.