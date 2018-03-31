Активистку "Нового величия" в СИЗО посетили правозащитники

18-летняя активистка Анна Павликова, арестованная по обвинениям в экстремизме, рассказала членам Общественной наблюдательной комиссии о подробностях своего задержания и содержания под стражей.

Павликова и еще 8 активистов движения "Новое величие" были задержаны 15 марта и помещены по решению суда под стражу.

Член ОНК Евгений Еникеев, посетивший активистку в СИЗО, сделал вывод, что Павликову, которая в момент задержания была еще несовершеннолетней, содержали в пыточных условиях - ее почти сутки не кормили и не давали ей воды. Кроме того, при задержании "люди в форме без знаков отличий и в черных балаклавах" угрожали девушке избиением. Ее допрос велся без присутствия родителей, что также является нарушением. По свидетельству активистки, предполагаемый лидер "Нового величия" Руслан Костыленков был избит.

Как выяснило издание "Медиазона", в группу оппозиционно настроенных молодых людей был внедрен провокатор, сотрудник центра по борьбе с экстремизмом, который и написал устав организации "Новое величие". Всех арестованных обвиняют в создании экстремистского сообщества, им грозит до 10 лет лишения свободы.