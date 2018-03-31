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На Манежной площади в Москве прошла акция в защиту животных

В Москве на Манежной площади в субботу прошла акция в защиту животных. Ее участники потребовали отменить тендеры на отлов и уничтожение бездомных животных, объявленные перед чемпионатом мира по футболу, который пройдет летом в России, принять закон об ответственном обращении с животными и принять программу массовой стерилизации бездомных животных.

Власти не согласовали акцию "Прощание с гуманной Россией", поэтому она прошла в форме одиночных пикетов и флэшмоба. Около 20 участников акции принесли на Манежную площадь к часам, отсчитывающим время до начала чемпионата мира, цветы и игрушки в память об истребленных животных.

Зоозащитники ранее сообщали о массовом убийстве бродячих кошек и собак в городах, где будут проходить матчи чемпионата мира.

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