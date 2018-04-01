Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Об этом

сообщает пресс-служба Кремля.

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Губернатор кемеровской области Аман Тулеев 1 апреля попросил президента России Владимира Путина об отставке по собственному желанию.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Кемеровской области. "Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Аман Тулеев записал видеообращение, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью 64 человек при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". "Уважаемые кузбассовцы, я сделал все, что мог. Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования", - сказал он.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Официально погибшими считаются 64 человека, в том числе 41 ребенок.

27 марта несколько сотен жителей Кемерова собрались на стихийный митинг у здания областной администрации. Они потребовали от властей рассказать правду о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

Участники митинга также высказали недовольство работой спасателей и настаивали на проведении честного и тщательного расследования трагедии. Люди кричали: "Правду!", "В отставку губернатора!" и "Путина". Ни президент, ни губернатор Кузбасса Аман Тулеев к протестующим не вышли.