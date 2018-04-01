В Кемерове избит и отправлен обратно в Москву блогер Михаил Светов

В Кемерове по прилете из Москвы прямо на выходе из аэропорта был избит блогер Михаил Светов. Как написал он сам в фейсбуке, 15 крепко сбитых человек в штатском выхватили его из толпы прилетевших, затащили силой в служебную комнату аэропорта, отняли документы и телефон.
"Угрожали, побили. Затем силой посадили на рейс обратно в Москву. Эскортом, под локотки, завели в салон. Представились шахтерами, но действовали полностью скоординировано с работниками аэропорта", – сообщает Светов.
"Сейчас я в порядке. Сижу в абсолютно пустом самолете обратно в Москву", – написал Светов.
Он предупредил всех, кто собирался пойти на его лекцию, ни в коем случае туда не ходить. "У них был адрес, где я буду выступать. Они туда обязательно придут. Уходите, чтобы у вас не было проблем", – написал он.
Сегодня в Кемерове должна была пройти лекция популярного видеоблогера, члена Либертарианской партии России Михаила Светова.
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