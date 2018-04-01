Авигдор Либерман: "Расследования столкновений в секторе Газа не будет"

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман отклонил в воскресенье призыв к расследованию убийства 15 палестинцев во время демонстрации. Это произошло после теракта на границе между Газой и Израилем. ХАМАС, доминирующая группа в секторе Газа, объявила, что пятеро из погибших были членами ее вооруженного крыла. Израиль сказал, что восемь из 15 были членами ХАМАС, а двое других – из прочих боевых группировок.

"Израильские солдаты сделали то, что было необходимо. Я думаю, что все наши солдаты заслуживают награды, – заявил Либерман в интервью армейскому радио. – Что касается комиссии по расследованию, то её не будет".

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал провести независимое расследование кровопролития, случившегося в пятницу. Его заявление поддержали Федерика Могерини, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза, Amnesty International и лидер оппозиционной партии "Мерец", возглавлявший левую оппозиционную партию Израиля Тамар Зандберг.



Десятки тысяч палестинцев собрались в пятницу вдоль огражденной 65-километровой границы, где были установлены палатки для запланированного протеста, требующего права возвращения для беженцев и их потомков туда, что сейчас является Израилем. Военные сказали, что некоторые из тех, кого расстреляли, обстреливали солдат, катали горящие шины и швыряли камни.

"Использование боевых боеприпасов должно, в частности, стать частью независимого и прозрачного расследования, – сказала Могерини в субботу. – Хотя Израиль имеет право защищать свои границы, применение силы должно быть пропорциональным".

Протест должен был завершиться 15 мая, когда палестинцы отмечают "Накбу" или "Катастрофу", годовщину того дня, когда сотни тысяч бежали или были изгнаны из своих домов в 1948 году при создании Государства Израиль. Израиль давно исключил любое право на возвращение, опасаясь, что потеряет еврейское большинство на этих территориях.

В субботу израильские войска, использующие боевые боеприпасы и резиновые пули, застрелили и ранили около 70 палестинцев на границе, заявили палестинские официальные лица. Свидетели говорили, что израильских солдат забрасывали камнями. Израиль считает, что ХАМАС использует протесты, чтобы перенаправить разочарование двух миллионов жителей Газы по поводу углубления экономических трудностей. В 2005 году Израиль вышел из сектора Газа, но, ссылаясь на проблемы безопасности, все еще жестко контролирует свои сухопутные и морские границы.