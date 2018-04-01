Китайские похищения, девушка-персик и культура французского хамства

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено.

Уильям Гибсон

Disclaimer: в этом выпуске нет ни одной первоапрельской новости!

1. Российские спецслужбы бывших соотечественников травят. Китайские всего лишь похищают — правда, в гораздо большем масштабе. Началось это, видимо, с диссидента Ван Бинчжана в 2002 году, хотя есть неподтвержденная информация и о более ранних случаях. Ван Бинчжан был одним из первых китайских студентов, которых новое коммунистическое правительство Дэна Сяопина в 1979 году отправило учиться за границу, в его случае — в Канаду, в университет Макгилл. В 1982 он стал первым за много десятилетий китайцем, получившим титул доктора медицинских наук. В Китае партийная пресса прославляла его достижения. Но в Канаде юноша, который должен был служить примером для молодёжи, неожиданно проникся демократическими идеями. Вскоре после защиты диплома он объявил, что становится невозвращенцем и создаёт организацию для защиты прав человека в Китае, которая с тех пор доставила китайским властям много неприятностей, поддерживая диссидентские движения в КНР. В 2002 году Ван Бинчжан был похищен во Вьетнаме, переправлен в Китай и на закрытом однодневном процессе приговорен к пожизненному заключению. Через два года в Бирме был похищен и переправлен в Китай другой известный китайский диссидент, с 2001 года живший в Америке - Пэн Мин. С тех пор подобные похищения стали регулярными. Но происходили они по большей части в соседних с Китаем азиатских странах — Мьянме, Вьетнаме, Тайланде. Однако вскоре похищения начались и в «западных» странах — Австралии, Новой Зеландии, Канаде и даже, вероятно, в США (официально подтвержденной информации об этом пока нет, но сотрудники ФБР считают, что некоторые пропавшие в Америке за последние годы китайцы могли быть похищены спецслужбами КНР). После прихода к власти Си Цзиньпина количество таких похищений резко возросло. Мало того, теперь они даже не скрываются, а всячески афишируются. По официальной китайской версии программа похищений направлена исключительно против коррупционеров, однако диссиденты и западные спецслужбы утверждают, что она касается не столько проворовавшихся бизнесменов и чиновников, сбежавших за границу, сколько эмигрантов-оппозиционеров, которых насильно или шантажом, угрожая репрессиями против родственников, возвращают в Китай, где под пытками заставляют признаваться в экономических преступлениях. Последним крупным скандалом стало похищение в 2015 году пяти гонконгских издателей, включая и гражданина Великобритании Ли Бо и гражданина Швеции Гуя Миньхая, выпускавших книги, критиковавшие КПК. Гуя, который по слухам работал над неофициальной биографией Си Цзиньпина, обвинили в транспортном происшествии, произошедшем за 10 лет до того, и посадили на два года. В январе этого года Гуя Миньхая снова похитили. Через некоторое время официальные китайские медиа опубликовали его заявления, где он утверждает, что вернулся в Китай по собственной воле, обвиняет Швецию, которая выразила Китаю протест в связи с похищением, в «раздувании» его дела, и заявляет о желании отказаться от шведского гражданства.

2. Как известно, большинство россиян хочет работать в «Сбербанке», «Роснефти» и «Газпроме». Но не только россияне выбирают стабильность. Государственные индийские железные дороги объявили набор аж 100 тысяч новых сотрудников — и получили 20 миллионов заявок. Позиции техника и машиниста локомотива хотят получить даже доктора наук. Впрочем, конкурс в 200 человек на место для Индии далеко не рекорд: в 2015 году правительство штата Уттар-Прадеш решило нанять на работу 368 клерков — и получило 2.3 миллиона заявок. А в 2010-м один человек погиб и 11 получили ранения в толпе, пришедшей по объявлению о наборе в полицию города Мумбаи.

3. Оказывается, у юных девушек действительно есть особый аромат. Это обнаружили исследователи из японской компании Rohto Pharmaceutical. Они попросили 500 женщин от подросткового до пенсионного возраста носить одни вещи не снимая 24 часа после душа, а потом устроили этим вещам слепой нюхательный тест и изучили химический состав оставшегося на них пота. Выяснилось, что юные девушки и субъективно пахнут иначе и объективно в гораздо больших количествах, чем зрелые женщины, вырабатывают особые эфиры – лактон C10 и лактон C11. Этим эфирам кроме юных девушек обязаны своим запахом персик и кокос соответственно.



4. Французский официант Гийом Рей, которого уволили за хамство из ресторана в канадском Ванкувере, подал на ресторан в суд, заявив, что его увольнение — дискриминация по культурному признаку. Официант утверждает, что открытое выражение эмоций — национальная особенность французской культуры. По словам Рея, во французской школе для работников сферы обслуживания его учили честности и прямоте. Суд, невзирая на протесты ресторана, принял дело к рассмотрению. Судья заявила что с интересом послушает, что именно во французском культурном наследии заставляет официанта вести себя так, что окружающие воспринимают это как грубость и нарушение трудовой этики.

5. В Италии верховный суд после 9-летнего разбирательства оправдал человека, укравшего с поля баклажан. Полицейские поймали обвиняемого с поличным на чужом поле. Мужчина оправдывал себя тем, что он безработный и ему нужно кормить ребёнка, но суд низшей инстанции присудил его к 5-месячному тюремному заключению и штрафу в 500 евро. Потом апелляционный суд снизил приговор до 2 месяцев тюрьмы и штрафа в 120 евро, и вот теперь дело добралось до Верховного суда, который решил отменить обвинительный приговор, учитывая тяжелую финансовую ситуацию преступника. Всего суды разных уровней по поводу украденного баклажана обошлись итальянскому государству в 7000 евро, включая оплату государственного адвоката для обвиняемого.

6. Родной город Карла Маркса Трир решил отметить двухсотлетний юбилей своего великого уроженца, заменив изображения абстрактного человечка на светофорах на портреты автора “Капитала”.

7. Правительство Австралии отбирает пособия у 7000 беженцев, которые получили разрешение на работу. Правозащитные организации протестуют, заявляя, что из-за этого жестокого решения беженцы потеряют социальное жильё, будут вынуждены бросить учёбу и впадут в депрессию. Правительство отвечает, что выплаты беженцам — не программа социальной помощи, и те из них, кто способен работать, должны не учиться и жить за государственный счет, а сами себя содержать — или покинуть Австралию.

8. Современные американские военные радары способны отследить полёт бейсбольного мяча на расстоянии 4000 километров. Китайские военные радары почти им не уступают, и теперь они будут использоваться для обнаружения комаров. Комары, точнее переносимые ими болезни, такие как, например, малярия, являются главной причиной смертности на планете — из-за заражения после укуса комара погибает более миллиона человек в год. Поэтому своевременное обнаружение перемещения колонии комаров может спасти сотни жизней. Китайским учёным удалось уговорить правительство разрешить им использовать для этой цели самые современные военные технологии. Китайский антикомариный радар способен не только распознать комара на расстоянии в 2 километра, но и определить его подвид, пол (только самки комара пьют кровь, самцы питаются пыльцой) и даже то, голодный этот комар или уже с полным брюхом. Пока ученые строят только два таких радара, но они надеются, что когда-нибудь подобное устройство будет стоять на крыше каждого дома в подверженных малярии и другим подобным инфекциям районах.

9. Первая в мире космическая развлекательная компания Astro Live Experiences, созданная японским астрономом Леной Окаямой, собирается делать людям (а также компаниям и госорганизациям) звездопад на заказ. Компания строит два микроспутника, вмещающих по 300-400 железных шариков, которые будут выстреливаться маленькими порциями по команде, создавая над заданной точкой земного шара искусственный метеоритный дождь. Планировалось, что первый подобный звездопад покажут во время открытия олимпиады в Токио в 2020 году, но, вероятно, премьера состоится уже на год раньше, летом 2019 года над Хиросимой. По утверждениям учредителей компании, это космическое шоу обойдется заказчикам даже дешевле, чем традиционные праздничные фейерверки.

10. Помните советский анекдот о том, как в ответ на высадку американцев на Луне, СССР решил отправить космонавтов на Солнце (- Но мы же там сгорим! - Вы думаете, в ЦК дураки сидят? Полетите ночью!) Ни СССР, ни ЦК давно уже нет, а НАСА таки собирается запускать к Солнцу свой космический аппарат, правда, непилотируемый. Сверхжароустойчивый Parker Solar Probe приблизится к нему на 6 миллионов километров — в семь раз ближе, чем любой предыдущий космический корабль – чтобы разобраться, почему солнечная атмосфера в 300 раз горячее, чем солнечная поверхность. Ученые до сих пор не смогли разгадать эту загадку, которая, кажется, нарушает базовые физические законы. Самая известная гипотеза, объясняющая аномальную темературу солнечной атмосферы комплексным взаимодействием плазмы, магнитных полей и энергетических частиц, была предложена в середине 1950-х Юджином Паркером, в честь которого и названа космическая миссия, которая должна эту гипотезу проверить.