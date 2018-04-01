В России отмечают "Международный день птиц" — экологический праздник

В России проходит "Международный день птиц" — экологический праздник, отмечающийся ежегодно 1 апреля.

День птиц стал вновь отмечаться в 1994 году благодаря усилиям энтузиастов-орнитологов из Союза охраны птиц России — благотворительной некоммерческой организации, созданной годом ранее.

Хотя этот праздник именуется "международным", помимо России в этот день он практически нигде не отмечается.