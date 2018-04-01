Порошенко: Украина хочет вернуть Донбасс дипломатическим путем

Президент Украины Петр Порошенко призвал украинских военных, участвующих в операции в Донбассе, "держать порох сухим" и быть готовыми ответить на нарушения перемирия со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов, однако подчеркнул, что главным приоритетом для Украины является возвращение неподконтрольных ей территорий в Луганской и Донецкой областях не силовым, а политико-дипломатическим путем.

Порошенко в воскресенье приехал в Мариуполь, где встретился с военными и поздравил их с наступающим праздником Пасхи. При этом он отметил, что понимает военных, для которых иногда "выполнять приказы о прекращении огня является не легким делом" из-за провокаций.

Сейчас в зоне конфликта в Донбассе действует так называемое "пасхальное перемирие". Перестрелки, однако, продолжаются. Сообщается, что за последние сутки были ранены двое украинских военных.

Ранее в твиттере Порошенко появились записи о том, что во время встречи с военными он сказал, что слово, данное Россией, "не стоит и рваного рубля", а над башнями Кремля вместо крестов подняты пятиконечные звезды, "и это место не слишком-то православное". Впоследствии эти записи были стерты, а в администрации президента Украины заявили, что они были опубликованы по ошибке. В видеозаписи встречи президента Украины с военными этих слов нет.