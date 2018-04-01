Глава МИД Германии: значительная часть доверия к России утрачена

В результате поведения России в последние годы Европейский союз утратил к ней "значительную долю доверия". Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Хайко Мас в интервью газете Bild am Sonntag. Именно это стало одной из причин того, что большинство стран ЕС решили выразить солидарность с Великобританией в связи с делом об отравлении в Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, причем не только на словах, но и на деле – выслав российских дипломатов. Это стало "сигналом единства", отметил Мас.

При этом германский министр заявил, что Берлин по-прежнему "открыт к диалогу" с Москвой, поскольку считает Россию важным элементом поддержания мирового порядка и потенциальным партнером в решении конфликтов. Улучшатся ли отношения ЕС с Россией, зависит от Москвы, сказал министр.

Великобритания обвиняет Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери. В знак солидарности с Лондоном большинство стран ЕС выслали от 1 до 4 российских дипломатов, Москва ответила тем же.

В Москве отрицают причастность к отравлению в Солсбери. МИД России в субботу и воскресенье опубликовал на своем сайте перечни вопросов, переданных, как утверждается, Британии, Франции и международной Организации по запрещению химического оружия. Россия, в частности, интересуется, разрабатывала ли Британия вещество "Новичок", которым, как утверждается, были отравлены Скрипали, откуда у нее взялись антидоты к этому яду, кто участвует в расследовании отравления и будут ли Россию информировать о его ходе. Москва также обвиняет Лондон в недопуске российского консула к Юлии Скрипаль, которая по последним сообщениям пришла в себя.