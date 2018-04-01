Таджикистан и Россия вновь ограничивают авиасообщение

Таджикистан с 2 апреля отзывает разрешения на полеты в Душанбе и Худжанд из различных регионов России у четырех российских авиакомпаний. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в одной из этих компаний, речь идет о полетах по 11 направлениям – в частности, из Екатеринбурга, Новосибирска, Петербурга, Самары и других городов. Авиакомпании, которых коснется ограничение, – это "Уральские авиалинии", "Ютэйр", "Сибирь" и "Северный ветер".

Решение властей Таджикистана, по всей вероятности, является ответом на решение Росавиации, которая с 2 апреля приостановила рейсы двух таджикских авиакомпаний в ряд городов России.

Год назад – в апреле 2017 года – Россия и Таджикистан уже обменялись ограничениями в сфере авиаперевозок, каждая из сторон запретила ряд рейсов. А в марте нынешнего года Таджикистан не разрешил полеты "Уральских авиалиний" из нескольких российских регионов.