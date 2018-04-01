Философ Кристева: я не была агентом спецслужб Болгарии

Власти Болгарии утверждают, что Юлия Кристева - известный публичный интеллектуал, один из теоретиков феминизма, писательница, долгие годы живущая во Франции - в начале 1970-х годов была агентом спецслужб коммунистической Народной республики Болгария.

Болгарская правительственная комиссия, занимающаяся расследованием деятельности коммунистических спецслужб, в пятницу опубликовала документы, составляющие, как утверждается, "досье" на Юлию Кристеву. В них, в частности, имеется анкета Кристевой как агента под кодовым именем "Сабина" и предполагаемые записи разговоров, которые она вела со своими "кураторами" в Париже в 1971-1973 годах. При этом, как отмечает The New York Times, в досье нет ни одного связанного с деятельностью спецслужб документа, подписанного лично Кристевой.

Сразу после публикации сообщения об обвинениях в ее адрес на прошлой неделе Кристева категорически отвергла их, предположив, что стала жертвой недоброжелателей. Она отметила, что с ней никогда не выходили на контакт люди из болгарских спецслужб, а она никогда не сотрудничала с ними.

Юлия Кристева родилась в Болгарии в 1941 году, а в 1965 переехала в Париж. Она известна трудами по теории литературы, семиотике, философии, исследованиями в области гендера, будучи одним из самых известных представителей французского постструктурализма. Кристева кавалер ордена Почетного легиона, почетный доктор ряда университетов.