Умер художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров

Умер драматург, режиссер и художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров. Ему было 62 года. Об этом написала в фейсбуке режиссер Марина Разбежкина. По её словам, у Угарова случился сердечный приступ.

Угарова считают одним из создателей театрального движения "Новая драма". Театр.doc Угаров основал в 2002 году вместе с женой Еленой Греминой. В 2009 году вместе с режиссером документального кино Мариной Разбежкиной он создал школу, где руководил направлением документального театра и вел мастерские. Одной из задач искусства, по мнению Угарова, побуждать в человеке потребность в свободе. Воспитывать взрослость во взрослых людях, говорил драматург.

Среди известных постановок Театра.doc в жанре "документального театра" - спектакль "Час 18 минут" о погибшем в московском СИЗО юристе Сергее Магнитском. Материалом для него стали дневники Магнитского в тюрьме и доклад правозащитников. Спектакль "Узбек" основан на рассказах трудовых мигрантов, "Вятлаг" – на лагерных дневниках латыша Артура Страдиньша. В ноябре 2016 года состоялся последний показ постановки "Болотное дело" о судьбах людей, арестованных после событий 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве.

На следующий год вышел спектакль "Подельники" — о тех, кто отсидел свой срок по "Болотному делу" и вышел на свободу. В новом спектакле участвуют бывшие политзаключенные Алексей Полихович и Андрей Барабанов.

В 2013 Угаров дебютировал как кинорежиссер с фильмом "Братья Ч".