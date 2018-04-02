Китайская космическая станция "Тяньгун-1" сгорела в атмосфере

Первая китайская космическая станция "Тяньгун" ("Небесный дворец") сгорела в атмосфере над Тихим океаном, большая часть обломков не достигла поверхности Земли. Об этом в понедельник сообщило китайское космическое агентство.

Ранее Китай предупредил Управление ООН по вопросам космического пространства, что "Тяньгун-1" должна сойти с орбиты между 31 марта и 4 апреля и, что падение будет неконтролируемым. За ситуацией также наблюдало Европейское космическое агентство.



Запуск "Тяньгун-1", массой 8 тонн, состоялся 29 сентября 2011 года, а в конце марта 2016 года станция полностью прекратила работу. Её дважды посещали экспедиции китайских космонавтов.



До настоящего времени самым крупным искусственным космическим объектом, который падал на Землю, была советская и российская космическая станция "Мир". Её масса составляла около 120 тонн. Она была сведена с орбиты и затоплена в Тихом океане 23 марта 2001 года.