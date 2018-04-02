Грузия: население высокогорной Сванетии блокирует строительство ГЭС

Жители ряда сел грузинского региона Сванетия перекрыли для проезда грузовых машин дорогу, ведущую к поселку Местиа-Чала, где иностранная компания-инвестор уже больше года пытается приступить к строительству крупной гидроэлектростанции (ГЭС). Участники акции протеста заявляют, что ГЭС "Местиа-Чала" угрожает экологии туристического региона. Власти мобилизовали спецназ МВД, но пока не решаются применить силу.

МВД Грузии отправило в высокогорную Сванетию части специального назначения, пытаясь продемонстрировать населению, что власти не смирятся с попыткой жителей ряда сванских сел блокировать дорогу для передвижения спецтехники и грузовых машин, которые направлялись в район Местиа-Чала, где планируется построить ГЭС.

Решение было принято после того, как участники пикета остановили самосвалы со скоропортящимся раствором. Инвесторы пожаловались, что им не дают работать и грузинская сторона срывает контракт, а это создает юридические предпосылки для иска в международный арбитраж и чревато крупным штрафом, не говоря о серьезном ущербе инвестиционному имиджу. Тем не менее, власти пока не решаются применить силу, опасаясь еще более тяжелых последствий в регионе с большим количеством незарегистрированного оружия на руках у традиционно воинственного горного населения.

Один из лидеров акции протеста Зураб Нижарадзе заявил, что строительную технику к Местиа-Чала не пропустят ни при каких обстоятельствах и ни в коем случае, а самосвалам с раствором позволят разгрузиться только в том случае, если власти выполнят обещание прекратить все работы до экологической экспертизы. Нижарадзе убежден, что строительство ГЭС и других гигантских гидроэлектросооружений нанесет непоправимый вред природе Сванетии, создаст угрозу жизни и здоровью населения и отпугнет туристов. А ведь туризм – единственный источник дохода в малоземельной Сванетии. От имени народа сванов Нижарадзе предупредил: население не боится спецназа и готово к сопротивлению в случае силовой акции.