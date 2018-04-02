Китай ввел новые тарифы на 128 единиц американской продукции на сумму 3 миллиарда долларов в ответ на пошлины США на китайский сталь и алюминий. Министерство финансов Китая 2 апреля сообщило, что продукты включают замороженную свинину, некоторые фрукты и вино и что тарифы вступают в силу немедленно.

Таможенная комиссия Китая сообщила, что повысила тарифную ставку на восемь продуктов американского импорта, в том числе свинину, на 25 процентов. Он также налагает 15-процентный тариф на 120 других товаров США.

23 марта Пекин предупредил, что рассматривает новые американские тарифы, усилив обеспокоенность насчет глобальной торговой войны. Президент США Дональд Трамп 22 марта объявил о тарифах на алюминий и сталь, что также вызвало возмущение у многих союзников США. "Это давно следовало сделать", – сказал тогда Трамп, добавив, что тарифы могут повлиять на товары суммой 60 миллиардов долларов.

Однако позднее Трамп временно приостановил введение новых тарифов для Европейского союза, Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики и Южной Кореи. Действия Трампа нацелены на китайский импорт только после периода консультаций, что предполагает тарифные изменения в отношении конкретных товаров только после переговоров с Китаем.

Белый дом заявил, что тарифы необходимы для сокращения крупных торговых дефицитов, которые Соединенные Штаты имеют с торговыми партнерами, особенно с Китаем. Дефицит США в торговле с Китаем в прошлом году составил 375 миллиардов долларов. Трамп также потребовал от министра финансов США Стивена Мнучина предложить новые инвестиционные ограничения для китайских компаний в течение 60 дней для защиты технологий, которые США считают стратегическими.