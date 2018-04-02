В Бурятии первый беспилотник "Почты России" разбился сразу после запуска

"Почта России" в понедельник запустила свой первый беспилотный летательный аппарат. Дрон разбился почти сразу после взлета. Беспилотник должен был доставить двухкилограммовую посылку из Улан-Удэ в село, расположенное в 15 километрах от города.

Перед запуском организаторы сообщили, что аппарат может летать на расстояния до 60 километров со средней скоростью 70 км в час. Однако через несколько минут после взлета беспилотник столкнулся с домом и разбился.

Пресс-секретарь "Почты России" Екатерина Крудова в комментарии сайту "Сибирь.Реалии" сообщила, что при запуске аппарата произошло "нештатное отключение электронного оборудования".

В ведомстве добавили, что "Почта России" была одним из гостей тестирования, которое организовала компания – производитель беспилотников "Рудрон/Экспедитор 3М".

Церемонию запуска открывали глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов.

​