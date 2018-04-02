Тулеев после отставки получит резиденцию, помощника и деньги

Аману Тулееву после отставки полагаются резиденция, служебное помещение, помощник и ежемесячные денежные выплаты в 50 тысяч рублей. Эти льготы установлены законом о присвоении бывшему главе Кузбасса звания "Народный губернатор".

Об этом сообщило агентство РИА "Новости" со ссылкой на слова полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Этот закон принят в 2011 году "в знак многолетнего самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью", заявил Меняйло.

Помощник и помещение с мебелью и оргтехникой в здании администрации Кемеровской области Тулееву предоставляется для общественной деятельности. Денежное содержание выплачивается без учета НДФЛ и ежегодно индексируется на размер инфляции. Тулеев и его жена также получают в пожизненное и безвозмездное пользование охраняемое жилье в селе Мазурово.

Глава Кузбасса Аман Тулеев подал в отставку 1 апреля в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня". По официальным данным в нем погибло 64 человека, из них 41 ребенок. В прощальном видеообращении к жителям региона Тулеев заявил, что "сделал все, что мог" и принес соболезнования.