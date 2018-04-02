Магистры в "кирзачах". Будут ли студентам давать третью отсрочку от армии?

В России начался весенний призыв в армию. Согласно указу президента, он продлится с 1 апреля по 15 июля. Планируется призвать 128 тысяч россиян. По оценкам Министерства обороны, могут быть призваны также порядка трех тысяч человек, которые ранее были отправлены в запас по состоянию здоровья. Тем временем Конституционный суд России рассматривает вопрос о конституционности положения закона о военной службе, согласно которому призывники, получающие высшее образование, не имеют право на третью отсрочку от службы в армии. С необходимостью третьей отсрочки часто сталкиваются молодые люди, поступающие в магистратуру.

Весной 2018 года в армию должны призвать на 14 тысяч человек меньше, чем весной прошлого года (142 тысячи) и на 8 тысяч меньше, чем осенью (136 тысяч). В Генштабе сокращение плана по призыву объясняют увеличением количества желающих пройти военную службу по контракту. Одним из ключевых нововведений весеннего призыва 2018 года станет возможность привлечь к армейской службе молодых людей, ранее признанных негодными по состоянию здоровья. Соответствующая поправка в законодательство вступила в силу в декабре 2017 года. Как говорится в законе, молодые люди, признанные ограниченно годными к военной службе и отправленные в запас, вправе пройти повторное медицинское освидетельствование и в случае улучшения состояния здоровья пойти служить на общих основаниях. Как поясняют в Военной коллегии адвокатов, пока что это нововведение носит добровольный характер.

Вопрос о легитимности другого положения закона "О воинской обязанности и военной службе" сейчас рассматривает Конституционный суд Российской Федерации. Оно касается ограничения количества отсрочек от военной службы, которые может получить призывник.

С заявлением в КС обратились житель Мордовии Павел Спиридонов и Бугульминский городской суд республики Татарстан. Павлу Спиридонову исполнилось 18 лет, когда он оканчивал школу и получил свою первую отсрочку от службы для того, чтобы иметь возможность сдать ЕГЭ. Вторую отсрочку ему дали как студенту-бакалавру. Когда Павел Спиридонов решил поступать в магистратуру, он претендовал на третью по счету отсрочку, что не предусмотрено законом. Суды по его делу признали, что отсрочка может быть предоставлена лишь два раза и заявитель свои льготы уже исчерпал. Аналогичная ситуация сложилась и с жителем Татарстана Романом Халиковым, чье дело рассматривает Бугульминский городской суд.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил в Конституционный суд меморандум с требованием делать поправку на возраст призывника при применении положения закона "О воинской обязанности и военной службе", которое ограничивает количество отсрочек от армии. Над меморандумом работали юристы правозащитных организаций "Гражданин и армия" и "Солдатские матери Санкт-Петербурга" Арсений Левинсон и Александр Передрук.

По словам Александра Передрука, в российские суды часто обращаются студенты, которым требуется третья по счет отсрочка от армии при поступлении в магистратуру. При этом чаще суды принимают решение в пользу студентов, однако правоприменительная практика в этом вопросе остается противоречивой, поэтому необходимо решение Конституционного суда:

– И заявитель Павел Спиридонов, и Бугульминский суд, и СПЧ полагают, что сам по себе закон о непредоставлении так называемой третьей отсрочки является неконституционным, так как ставит одних граждан в неравное положение по отношению к другим в части реализации ими права на получение отсрочки для обучения в магистратуре. Если коротко, то дети сейчас идут в школу в соответствии со стандартами, как правило, на восьмом году жизни. Некоторые из них достигают совершеннолетия уже во второй половине 11-го класса. Например, они могут достигнуть возраста 18 лет в мае. В этом случае им автоматически предоставляется отсрочка от призыва для того, чтобы они могли успешно окончить школу, сдать ЕГЭ и поступить в вуз. Таким образом они получают первую отсрочку еще как школьники, затем они могут воспользоваться отсрочкой для обучения в бакалавриате, но в магистратуре уже нет. Потому что из буквального прочтения норм следует, что магистратура является для них третьей отсрочкой. Но если ребенок учился в 11-м классе и достиг возраста 18 лет, например, в июле, то есть когда он уже сдал все экзамены и получил диплом о среднем образовании, то у таких призывников есть возможность получить две отсрочки - для обучения в бакалавриате и в магистратуре. Складывается такая правовая ситуация, в которой в зависимости от того возраста, когда ребенок пошел в школу, он либо имеет возможность учиться в магистратуре, либо не имеет такой возможности. Соответственно, это возростная дискриминация, которая не имеет никакого объективного основания. К тому же у будущего призывника нет возможности каким-то образом изменить свое поведение для того, чтобы воспользоваться правом на отсрочку, ведь именно родители определяют возраст, когда ребенок пойдет в школу. Более того, родители, которые отправляли своих детей в школу в конце 90-х –

начале 2000-х, не знали о том, что дети столкнутся с этой проблемой, ведь тогда в России не была внедрена Болонская система образования, то есть не было разделения на бакалавриат и магистратуру. А сейчас 80% вузов применяют Болонскую систему.

Еще один момент – это судебная практика, которая скапливалась с 2014 года. Во многих случаях суды общей юрисдикции сами начали усматривать нарушение прав призывников в этом аспекте и удовлетворяли их требования о предоставлении отсрочки, опираясь на положение Конституции напрямую. Положительная судебная практика была сформирована в семи субъектах РФ на уровне судов субъектов. Однако, есть и негативная судебная практика, как в случае Павла Спиридонова, которому отказали в третьей отсрочке. Это противоречие в судебной практике также свидетельствует о том, что норма является неопределенной и не соответствует Конституции.

​– Каковы доводы ваших оппонентов?

– Они, на мой взгляд, намеренно пытаются избежать обсуждения вопроса о том, что речь идет не о предоставлении новой отсрочки, а сохранения уже действующей. Основной аргумент представителей правительства связан с тем, что ущемления в праве на образование здесь якобы нет, и студенты могут после бакалавриата пойти в армию, а потом поступить в магистратуру. Таким образом, призывники не лишены возможности получить полное образование по выбранной специальности. Но как показывает практика и исследования, и как гласит особое мнение двух судей Конституционного суда, высказанное в ходе рассмотрения схожего вопроса, если есть большой перерыв в обучении, у детей обычно падает успеваемость, либо они теряют интерес к продолжению обучения. Создается негативный эффект для общества, потому что уровень образования населения резко идет вниз. Представители Госдумы, Совета Федерации, полномочный представитель президента и представитель прокуратуры говорят о том, что это несущественно. Полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде Михаил Кротов вовсе заявил, что многие студенты якобы идут в магистратуру для того, чтобы уклониться от призыва. Он говорит, что они там не учатся, а просто числятся. Это абсолютно абсурдный аргумент.

– Каковы, на ваш взгляд, перспективы рассмотрения запроса о конституционности соответствующего положения закона в суде? Ведь правоприменительная практика, по вашим словам, по большей части на стороне призывников…

– Конституционный суд не связан с доводами и практикой судов общей юрисдикции. Но эта практика дает основание полагать, что КС может признать это положение либо несоответствующим Конституции, либо выявит его конституционно-правовой смысл, который закрепит право граждан на продолжение обучения. Все наши доводы были изложены в заключении Совета по правам человека. К примеру, председатель КС Валерий Зорькин охарактеризовал этот документ как единственную альтернативу точке зрения правительства. Мне кажется, в ходе заседания у судей появилось сомнение в конституционности этих норм закона. Так что по большому счету шанс на решение в пользу заявителей есть, но это как шанс встретить белого медведя в Санкт-Петербурге на Невском проспекте: либо встретишь его, либо нет,–полагает юрист "Солдатских матерей" Александр Передрук.

Решение по вопросу о легитимности положения закона о непредоставления третьей отсрочки от армии Конституционный суд Российской Федерации должен принять в течение месяца.