Znak.com: в Ростове-на-Дону опознали погибшего бойца "ЧВК Вагнера"

В Ростове-на-Дону опознали бойца так называемой частной военной компании "Вагнера". Опознанного зовут Ростислав Закаулов. Ему было 27 лет. Он погиб в ночь на 8 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Znak.com.

Закаулов проживал в городе Югры Кемеровской области. Один из родственников погибшего сообщил Znak.com, что последний раз Закаулов связывался с близкими накануне гибели – 7 февраля.

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