Во Франции начинается забастовка железнодорожников

Во Франции началась забастовка против реформирования Национальной компании французских железных дорог. Протест будет продолжаться еженедельно, в течение двух из пяти рабочих дней до конца июня. Об этом сообщает "Международное французское радио".

Реформа, предложенная правительством, предполагает усиление конкуренции на железных дорогах. Кроме того, а рамках реформы планируется устранить льготы для железнодорожников и лишить их особого статуса, приравняв к наёмным работникам. Профсоюзы опасаются, что после реформы Национальная компания может быть приватизирована.

3 апреля во Франции на ближних и магистральных направлениях будут работать лишь 12 процентов скоростных поездов. В Париже и окрестностях на маршрут выйдет примерно треть составов. Представители профсоюзов утверждают, что забастовка будет касаться 4,5 миллионов человек ежедневно. Местные власти призывают владельцев автомобилей зарегистрироваться на каршеринговых платформах и брать других пассажиров в свои машины.

Забастовка железнодорожников – часть масштабной серии забастовок, в которых принимают участие сотрудники авиакомпании Air France, работники энергетических компаний, мусорщики и студенты.