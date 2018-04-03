СК: в сгоревшем ТЦ кабели проложили над детской площадкой

Кабели высокого напряжения в сгоревшем торговом центре "Зимняя вишня" были проложены над детским центром в нарушение правил пожарной безопасности. Об этом сообщается в видеоролике Следственного комитета, опубликованном на YouTube.

Глава ведомства Александр Бастрыкин во время поездки в Кемерово посетил здание в сопровождении следователей. Они подвели его к вероятному месту возгорания на четвертом этаже, где располагались батутная площадка и кинозалы. На кадрах виден пучок высоковольтных проводов над детской площадкой, которые, предположительно, стали причиной пожара. По словам следователей, очевидцы рассказали, что электрические провода свисали прямо над так называемым "сухим бассейном" с поролоновыми кубиками. Следствие считает, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание. О свисавших над детской площадкой проводах говорил во время судебного заседания и работавший там инструктор Сергей Сочинский, сообщает РБК.



Версия о неисправности электропроводки является ключевой в ходе расследования пожара в торговом центре в Кемерове, жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сообщалось, что из-за действий охраны и несработавшей пожарной сигнализации люди оказались заблокированы в кинозалах и других помещениях.

Возбуждено уголовное дело. Задержаны семь человек.

