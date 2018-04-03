Прямые выборы мэра Екатеринбурга отменены

Законодательное собрание Свердловской области отменило прямые выборы главы Екатеринбурга. Об этом сообщает ТАСС. Теперь мэра будут избирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

За законопроект, предложенный губернатором области Евгением Куйвашевым, проголосовали 42 депутата, четверо были против.

Накануне в Екатеринбурге прошел митинг против отмены выборов мэра. Его организовал глава города Евгений Ройзман. В акции приняли участие несколько тысяч человек. Они потребовали сохранить прямые выборы мэра и отправить в отставку губернатора Куйвашева.

В 2013 году на пост мэра Екатеринбурга был избран оппозиционер Евгений Ройзман. В конце марта в эфире телеканала "Дождь" он назвал ситуацию с отменой выборов главы города "унизительной для Екатеринбурга", так как жители имеют право выбирать мэра. Но это, по его словам, не устраивало губернатора.