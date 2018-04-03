Китай призвал "плавно и осторожно" готовить встречу лидеров КНДР и США

Китай надеется, что запланированная встреча лидеров Северной Кореи и Соединенных Штатов в мае "может плавно продвигаться вперед" и что все стороны будут избегать "разрушительных факторов". Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Китая Ван И. Глава МИД КНР сказал, что на Корейском полуострове произошли позитивные изменения и что все стороны участвуют в "искренних обменах".

"Китай надеется, что все стороны смогут выпестовать эту сложную ситуацию, поддерживать импульс общения и диалога и создавать условия для плавного возобновления диалога", – сказал Ван И во время совместного брифинга с участием министра иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассиса. Ван И выразил надежду, что встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа "усилит взаимопонимание".

"Но исторический опыт говорит нам о том, что в момент ослабления напряженности на полуострове и при первых лучах света мира и диалога часто возникают всевозможные разрушительные факторы", – сказал Ван. "Поэтому мы призываем все стороны сосредоточиться, устранить вмешательство и твердо следовать правильному пути диалога и переговоров", – отметил глава китайской дипломатии.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын выразил свою приверженность денуклеаризации своей страны и пообещал встретиться с должностными лицами США после встречи в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. В мае Ким должен встретиться с Трампом, чтобы обсудить вопрос о денуклеаризации, хотя время и место встречи не установлены. Северная и Южная Корея проведут свой первый саммит более чем за десятилетие 27 апреля, сообщает Сеул.

Предшественники Кима, дед Ким Ир Сен и отец Ким Чен Ир, оба обещали не производить ядерное оружие, но тайно поддерживали программы по их разработке, кульминацией которых стали первые ядерные испытания КНДР в 2006 году под руководством Ким Чен Ира.

