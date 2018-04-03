Мигранты из Центральной Америки движутся к границам США

Более 1200 мигрантов из стран Центральной Америки совершают переход через Мексику в направлении границы США. Большая часть из них — гондурассцы, бегущие от политической нестабильности у себя на родине. Шествие длиною в 3200 километров началось 25-го марта в городе Тапачула вблизи гватемальской границы. По завершении марша некоторые из участников “каравана мигрантов“ попытаются получить убежище в Соединенных Штатах, другие — проникнуть в страну незаконно.

Несмотря на призывы президента США Трампа к мексиканскому правительству остановить шествие, местные власти оказывают участникам знаки внимания, в частности, предоставляют им транспорт. Как отметил один из организаторов акции, гостеприимство это не вполне бескорыстное — хозяева хотят, чтобы мигранты как можно скорее покинули их города.

Отмечается, что давление Трампа на Мехико может принести свои плоды и вынудить центральную власть остановить "караван". Как написал в "Твиттере" американский президент, "Мексика должна положить конец массовому притоку в США наркотиков и незаконных иммигрантов, либо я положу конец торговому договору NAFTA, который приносит Мексике огромные барыши".

Глава МВД Мексики имел беседу с американским коллегой, в ходе которой они договорились разработать "оптимальные пути урегулирования ситуации с мигрантами в соответствии с законами каждой из сторон". Согласно действующему мексиканскому законодательству выходцы из Центральной Америки, въезжающие в страну на законных основаниях, вправе передвигаться абсолютно свободно, даже если их цель — незаконно проникнуть в США.