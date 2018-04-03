Красноярск: обвинение попросило приговорить Походун к полутора годам

В районном суде Красноярска сторона обвинения попросила приговорить местную жительницу Оксану Походун к полутора годам колонии-поселения, учитывая "повышенную опасность совершенного преступления". Ее обвиняют в хранении изображений экстремистского характера в закрытом альбоме соцсети "ВКонтакте". Об этом сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

На заседании судьей были рассмотрены предыдущие ходатайства защиты Походун о признании недопустимыми доказательств, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий, и нарушение конституционных прав подсудимой о тайне переписки. Суд отказал в обоих случаях.

На прошлом заседании выяснилось, что оригиналов скриншотов в электронном виде в суд представлено не было. Обвинение по-прежнему строится только на основе черно-белых распечатках изображений плохого качества, зафиксированных с помощью клавиши Print Screen. Как утверждает сторона защиты, эти материалы имеют признаки редактирования и фальсификации. Также на предыдущем заседании защите было отказано в отправке дополнительных запросов в администрацию соцсети “ВКонтакте”. Хотя, по мнению адвоката Владимира Васина, ответы могли бы прояснить различие электронных адресов изображений из материалов уголовного дела и предыдущего ответа технического отдела соцсети.

Сторона защиты попросила отложить свое выступление для подготовки к защитительной речи, с учётом выступления государственного обвинителя. На предстоящем судебном заседании будет выслушано мнение стороны защиты и судья удалится для вынесения приговора.

ФСБ провела обыск в квартире Походун в начале лета 2017 года. Изначально ее вменяли репост нескольких изображений "ВКонтакте", затем обвинение изменилось на сохранение изображений в закрытом альбоме соцсети и на флешке.