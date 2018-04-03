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Главы Балтии попросят Трампа сделать больше для сдерживания России

Во время учений НАТО в Литве (2016 год)

Президенты трех стран Балтии попросят президента США Дональда Трампа сделать больше для сдерживания России путем укрепления сил США на восточном фланге НАТО. Это, как ожидается, произойдет во время встречи в Вашингтоне, в Белом доме, запланированной на 3 апреля.

Президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Латвии Раймондс Веджонис входят в число самых сильных критиков России в Европейском союзе и посещают Трампа во время непонятных сигналов о намерениях Трампа в отношении Кремля.

В то время как Вашингтон недавно наложил новый раунд санкций против российских граждан, компаний и спецслужб, а также изгнал 60 российских дипломатических сотрудников в ответ на предполагаемое отравление Москвой бывшего полковника ГРУ в Великобритании, Трамп лично предложил провести встречу с президентом России Владимиром Путиным во время телефонного разговора.

Высокопоставленный литовский чиновник сообщил агентству AFP, что три балтийских лидера попросят Трампа чаще направлять зенитные ракетные комплексы "Патриот" для военных учений в странах Балтии. Чиновник сказал, что они также хотят стать частью более крупного европейского противоракетного щита НАТО.

"Я надеюсь, что Соединенные Штаты и другие союзники поймут, что воздушное пространство балтийских государств должно быть лучше защищено", – сказала президент Грибаускайте. "Важно, чтобы войска США находились здесь на постоянной основе во всех странах Балтии", – сказала она.

В прошлом году НАТО развернуло четыре многонациональных батальона в Польше и странах Балтии в качестве противовеса возможному российскому вторжению, а военные США отправили в Литву батарею "Патриот" для тренировок. Вице-президент США Майк Пенс в июле не исключил возможность размещения систем "Патриот" в Эстонии. Как показали опросы общественного мнения, граждане прибалтийских государств были в шоке от риторики Трампа в 2016 году, когда он поставил под сомнение необходимость существования НАТО и его нежелание критиковать президента России Владимира Путина.

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