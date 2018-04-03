ФСБ отпустила подозреваемых в шпионаже после беседы

Сотрудники Федеральной службы безопасности в нескольких регионах России задержали четырех подозреваемых в шпионаже, но отпустили их после профилактической беседы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой напресс-службу управления ФСБ по Среднему Уралу.

Оперативники одновременно провели обыски в квартирах трех россиян и одного украинца в Екатеринбурге, Симферополе и Омске, где обнаружили электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генерального штаба Вооруженных Сил России, говорится в сообщении. По данным ФСБ, задержанные собирались передать материалы иностранной спецслужбе. Какой страны в ведомстве не уточнили.

В ФСБ рассказали, что все задержанные признали, что "своими действиями создавали угрозу безопасности России и отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем". Им объявили официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для государственной измены и шпионажа, и отпустили. Ранее один из задержанных уже привлекался к ответственности по статье "Госизмена", - уточнили в пресс-службе управления ФСБ по Среднему Уралу.



