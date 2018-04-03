В Иркутске прошли пикеты за возврат прямых выборов мэра

В центре Иркутска местные жители сегодня провели шесть одиночных пикетов "За возвращение прямых выборов мэра!". Среди участников акций протеста были активисты Иркутского штаба Алексея Навального. Об этом сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

Первоначально активисты пытались организовать полноценный пикет, но городская администрация не согласовала им площадку в сквере около скульптуры "Бабр". Сотрудник мэрии Андрей Никеров заявил, что это место уже занято, но отказался сообщать кем. Одиночные пикеты проходили в сквере, никаких других акций в это время там не было.

Лозунги у пикетчиков были такие: "Бердникова выбрали 33 человека, а иркутян 650 тысяч", "А в Рио-де-Жанейро люди сами выбирают мэра!", "Я за выборы мэра! Мэр не мэр, когда его назначают", "Мы хотим народного избранника, а не избранника олигархов", "Иркутяне способны сами выбрать себе мэра?".

​Участник одиночного пикета Захар Сарапулов заявил изданию, что цель сегодняшнего мероприятия – привлечь внимание к тому, что в Иркутске мэра не выбирают, а назначают. Оппозиционные силы Иркутска разворачивают большую кампанию. 1 апреля в городе был создан комитет по возвращению прямых выборов мэра. В него вошли представители комсомольской организации КПРФ, активисты Российского социалистического движения (РСД), политической партии "Яблоко", а также общественных организаций "Левый фронт" и "Взаимодействие". ​

Выборы мэра Иркутска отменили в 2014 году. Первым градоначальником, избранным из числа депутатов, стал Дмитрий Бердников, сын советника генпрокурора России Альбины Ковалевой. В Иркутске проходили акции протеста, а параллельно им разные политические партии пытались решить проблему в правовом поле. Активисты "Гражданской платформы", КПРФ, ПАРНАСа инициировали изменения областного закона, который позволил отменить прямые выборы мэра, пытались провести референдум. Но желаемого результата не достигли.