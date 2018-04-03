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Асад и Россия выдвинули ультиматум повстанцам, находящимся в Каламуне

Члены группировки "Исламское государство" покидают Каламун

Сирийским повстанцам в осажденной зоне к северо-востоку от Дамаска было объявлено, что они должны принять государственное управление режима Асада или покинуть район. Об этом заявила группа повстанцев во вторник в то время, когда правительство Асада и его союзник Россия стремятся уничтожить последние очаги оппозиции вблизи столицы Сирии.

Ультиматум повстанцам восточного Каламуна был объявлен мирным жителям района во время встречи с российским полковником и офицером Сирийской разведки ВВС, сообщил Reuters представитель повстанцев Саид Саиф. Этот район находится в 40 километрах от Дамаска и отделен от Восточной Гуты - района, расположенного рядом с столицей, где правительственные войска разгромили повстанцев за последние недели, вынудив тысячи людей воспользоваться корридором безопасности и уйти к турецкой границе.

Источник из оппозиции сказал, что переговоры в отношении густонаселенного города Дума, последнего повстанческого анклава в Восточной Гуте, еще предстоит завершить, что противоречит сообщениям государственных СМИ о том, что группировка "Джейш аль-Ислам" ("Армия Ислама") приняла условия соглашения и согласилась покинуть район.

Президент Башар Асад укрепил своё положение, благодаря России и Ирану, и пытается сокрушить последние очаги противостояния его правлению в главных городах западной Сирии.

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