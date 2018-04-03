Путин прибыл в Анкару, где встретится с Эрдоганом и президентом Ирана

Президент России Владимир Путин прибыл в Анкару, где 3 апреля он встретится с президентом Реджепом Эрдоганом в рамках своей первой поездки за границу после переизбрания. Кремль объявил, что Путин и Эрдоган проведут торжественную церемонию закладки атомной электростанции Аккуйю. Объект строится с российским участием.

Ожидалось также, что они обсудят вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, подробную информацию о планах Турции по покупке ракетных систем класса "земля-воздух" С-400 из России, а также ситуацию в Сирии. 4 апреля лидеры России и Турции встретятся в Анкаре с президентом Ирана Хасаном Рохани для трехсторонних переговоров по сирийскому конфликту, в который эти три страны глубоко вовлечены.

Отношения между Россией и Турцией сильно испортились после того, как турецкие самолеты сбили российский военный самолет вблизи сирийской границы в ноябре 2015 года. Однако Путин и Эрдоган предприняли шаги по налаживанию связей. В тоже время отношения этих стран с Западом продолжали ухудшаться. Анкара предоставила "Росатому" лицензию на строительство, чтобы начать работу над первым блоком атомной электростанции Аккуйю на средиземноморском побережье Турции.

Турция ожидает, что первая атомная электростанция начнет функционировать к 2023 году, но проект по строительству с оценочной стоимостью 20 миллиардов долларов неоднократно откладывался. Две страны также строят трубопровод TurkStream, который, по оценкам, будет стоить более 12 миллиардов долларов, для транспортировки российского газа в Турцию.