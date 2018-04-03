Саудовский принц: израильтяне имеют право "жить в мире на своей земле"

Наследник престола Саудовской Аравии принц Мохаммед бин Салман заявил о том, что жители Израиля "имеют право жить в мире на своей земле". Такой ответ он дал на вопрос американского издания The Atlantic о том, имеет ли право еврейское государство на существование.

Принц Мохаммед, который посещает с визитом США, подчеркнул, что такое же право имеют и палестинцы, и поэтому необходимо мирное соглашение между сторонами ближневосточного конфликта.

Саудовская Аравия официально не признает Израиль и не имеет с ним отношений. Однако с именем принца Мохаммеда многие наблюдатели связывают наметившийся в последнее время поворот в политике Эр-Рияда в сторону сотрудничества с Израилем на основе общих интересов - в частности, противостояния Ирану, который укрепляет позиции в регионе. В интервью The Atlantic принц Мохаммед заявил, что в случае, если Израиль сможет договориться о мире с палестинцами, "у Израиля и стран Персидского залива будет множество общих интересов".

Агентство Reuters отмечает, что Саудовская Аравия поддерживает усилия Белого Дома, который сейчас разрабатывает новый подход к ближневосточному урегулированию.