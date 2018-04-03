Госдума разрешила россиянам собирать валежник в лесу

Государственная дума во вторник приняла законопроект, который разрешает гражданам России собирать "для собственных нужд" валежник - то есть, как говорится в документе, "сухие деревья или их части, которые лежат на земле в лесу" - без оформления каких-либо разрешений.
Валежник отнесен в законе к "недревесным лесным ресурсам", которые россиянам для собственных нужд можно собирать в лесу свободно. К их числу, например, относятся ягоды и грибы.
В настоящее время валежник юридически относится к лесным насаждениям, и сбор его без соответствующих разрешений карается штрафом.
Первый заместитель главы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что у него «просто радуется сердце» от того, что законопроект был принят - поскольку теперь россияне смогут свободно собирать валежник для отопления своих домов, а также потому, что "это очень важное решение для экологии", поскольку сбор валежника поможет расчистить леса.
Новый закон должен вступить в силу с 1 января 2019 года.
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