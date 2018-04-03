"Портон-Даун": Скрипаля отравили "Новичком", но неясно, откуда он

Британские эксперты по химическому оружию из лаборатории в Портон-Дауне подтвердили, что бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта именно нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Однако они не располагают доказательствами того, что это вещество было произведено именно в России - заявил в интервью Sky News директор лаборатории Гэри Эйткенхед.

По его словам, специалистам не удалось установить "точный источник" того вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Специалисты передали результаты своего исследования британскому правительству, которое, "используя и ряд других источников", пришло к выводу о том, что за отравлением в Солсбери стояла Россия.

Британские власти, говоря о причастности России к отравлению, ссылаются на то, что отравляющее вещество "Новичок" производилось ранее в Советском Союзе, а также на действия российских спецслужб в прошлом, в частности на дело об отравлении Александра Литвиненко. Помимо прямой причастности российских властей к отравлению Скрипалей, Лондон допускал и возможность, что власти России "утратили контроль" над веществом.

Москва категорически отрицает причастность к отравлению в Солсбери, в результате которого Сергей и Юлия Скрипаль получили тяжелые отравления. Юлия Скрипаль в конце марта, как утверждается, пришла в себя, ее отец по-прежнему в критическом состоянии.

В связи с "делом Скрипаля" Британия выслала 23-х российских дипломатов, солидарность с ней выразили США и большинство стран ЕС, также выслав различное число российских дипломатов. Москва ответила тем же.