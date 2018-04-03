Суд вынес первый приговор по делу о вмешательстве России в выборы

В Соединенных Штатах вынесен первый приговор в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Федеральный суд в Вашингтоне приговорил к 30 дням тюрьмы и штрафу в 20 тысяч долларов нидерландского юриста Алекса ван дер Цваана по обвинению в даче ложных показаний ФБР. Ван дер Цваан, который, как сообщается, является зятем российского бизнесмена Германа Хана, признал свою вину.

​Ван дер Цваан в прошлом работал с одним из основных обвиняемых по делу - бывшим начальником предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. Ложные показания он дал в рамках расследования деятельности Манафорта на Украине.

На данный момент Мюллер выдвинул обвинения против 22 лиц, в том числе 13 граждан России - главным образом, сотрудников так называемой "фабрики троллей". Среди обвиняемых несколько бывших сотрудников штаба Трампа, однако им - на данный момент - вменяется в вину не сговор с Россией, а другие преступления.